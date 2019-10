Ambra Lombardo : Ho perso peso a causa di un amore malato

Ho deciso di rifarmi il seno perché si era svuotato a causa di un forte dimagrimento

Sono stata poco bene a seguito di un amore malato e di maltrattamenti domestici. Per questo ho perso molto peso e ovviamente il seno

Ambra Lombardo, che ha rifatto il seno in seguito ad una perdita di peso notevole, racconta di essere dimagrita a causa di un amore malato. Fino ad oggi,raccontava di essersi sottoposta ad un intervento per ingrandire il seno, che le era diminuito a seguito di alcuni, ma non aveva mai chiarito quali fossero state le cause di quanto successo.La ex concorrente del Grande Fratello, infatti, aveva sempre detto di voler parlare solo più in là di quanto accaduto e, alla fine, ha scelto i microfoni della trasmissione radiofonica Non succederà più per svelare i reali motivi del suo eccessivo. “– ha raccontato a Giada Di Miceli la compagna di Kikò Nalli - .”.

L’errore più grosso che io abbia potuto fare è stato quello di non denunciare

Una rivelazione inaspettata che ha lasciato di stucco molti fan della Lombardo, che non aveva proferito parola su questo retroscena inedito sulla sua vita nemmeno quando era una delle concorrenti del. “”, ha continuato a raccontare Ambra, lasciando intendere che la sua vecchia storia d’amore sia stata caratterizzata da, fisiche e psicologiche.