Miriam Leone : La tv mi ha dato tanto ma non ero felice

"Ho vinto Miss Italia a 23 anni, ero la più grande ma è stato meglio così, perché ero pronta. Poi è arrivata la fiction Un passo dal cielo e nel weekend presentavo Unomattina Estate. Finchè ho lasciato la diretta tv, contro il parere di tutti".

"La tv mi ha dato tanto ma non ero felice. Ora lo sono".

"Ogni tanto ho bisogno di ricaricarmi. Ho bisogno della natura, quella potente della mia Sicilia. Sono nata su una scogliera e cresciuta nel verde, tra l'Etna e il mare. E' una terra dove tutto respira. Dalle mie parti c'è il fuoco e c'è l'aria più profumata del mondo, con la zagara che incontra il gelsomino e le rose".

"Parlo di amore in tutto quello che faccio. Su Instagram non ci sono foto private ma racconto il mio amore per la vita".

Miriam Leone, attualmente sucon 1994 dove veste i panni di Veronica Castello, parla dei suoi inizi in tv: "Non ero felice, ora lo sono".è una delle attrici più talentuose del cinema italiano. Venerdì scorso è tornata a vestire i panni della spregiudicata Veronica Castello in, l'ultimo capitolo della trilogia, nata da un'idea diche racconta le vicende politiche e giudiziarie che hanno cambiato per sempre la storia d'Italia. Veronica diventerà una deputata e s'impegnerà nella battaglia per la legge contro lo stupro.L'attrice siciliana, intervistata dal magazine del Corriere della Sera,, ha parlato dei suoi inizi in tv. Miriam Leone è stata elettanel 2008:. Lo rifarebbe? La Leone non ha dubbi:A Miriam Leone, che prossimamente saràindei Manetti Bros, basta poco per essere felice:Miriam Leone non nasconde di avere insicurezze e fragilità come tutti ma è grata alla vita per la salute, per avere una casa, i suoi genitori, l'affetto di chi c'è e di chi non c'è più. E l'amore?