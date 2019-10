Caterina Balivo e la fuga romantica a Formentera con il suo Guido

La conduttrice di "" si è concessa una mini vacanza alle Baleari da sola con il marito. Tra tuffi, video social ed escursioni in gommone la coppia è fuggita da Roma per godersi gli ultimi scampoli di sole e mare... Mini fuga romantica alle isole Baleari pere il marito. La conduttrice aveva annunciato l'imminente partenza attraverso i social pochi giorni fa e così è stato. Al termine della puntata di venerdì scorso, la Balivo ha preso il primo aereo per Ibiza e, una volta atterrata in terra spagnola, è salita a bordo di un'imbarcazione destinazione Formentera. La coppia ha trascorso un weekend all'insegna del sole, dele del relax più assoluto. A documentare la loro mini vacanza d'amore in alto mare è stata la stessa conduttrice attraverso i suoi profili social.

Svegliarsi in mezzo al mare è la cosa più bella del mondo.

Due giorni off fantastici

- ha raccontato Caterina Balivo nelle storie di Instagram -". E c'è da crederle a giudicare dalle foto e dai video pubblicati sul web. Tanto sole, acque stupende e clima ideale per oziare in barca, tuffarsi in mare e fare qualche escursione con il gommone. Giusto il tempo per ricaricare le energie in vista dei nuovi impegni televisivi.