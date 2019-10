Sei fantastica! Anna Tatangelo bollente in versione casalinga

Anche in versione domenicale casalinga Anna Tatangelo lascia tutti senza parole. Lae mamma del piccolo Andrea, molto seguita sui social, è una bellissima donna. Sicura di sé, consapevole della sua bellezza, maliziosa. La Tatangelo ama condividere scatti sui social e le sue foto fanno sempre la gioia dei fan. Lo scatto che ha postato domenica 6 ottobre è uno di questi. Nonostante l’autunno sia ormai iniziato,





Anna Tatangelo non si copre e resta sensuale. La Tatangelo si è mostrata in versione da casa con degli shorts micro e una scollatura vertiginosa e super eccitante. I fan, neanche a dirlo, sono andati in delirio. “Sei immensamente bella, Anna!! Ti bacio le tue scarpe chiuse a spilloo”, le scrivono. E ancora: “Bellezza”, “Ciao meraviglia”, “Sei fantastica”. “Io aspetto ke tu posti qualcosa…” si legge ancora tra i commenti.