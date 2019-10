Terremoto a Catanzaro, scossa di magnitudo 4.0: evacuate scuole

Una scossa di terremoto è stata registrata stamattina a pochi chilometri da Catanzaro, in. La scossa di magnitudo 4.0 si è verificata alle 8.11, l'epicentro é stato localizzata adi Catanzaro, a 27 km di profondità, non lontano dal capoluogo. Non risultano, al momento, né feriti, né danni, ma gli istituti scolastici sono stati fatti evacuare a titolo cautelativo, anche perché la scossa ha suscitato molta paura.