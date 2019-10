MS. MARVEL ARRIVA IN MARVEL’S AVENGERS

L’astro nascente della Marvel, Kamala Khan, cercherà di smascherare l’AIM e di riunire gli Avengers. Al New York Comic Con 2019, Square Enix e Crystal Dynamics hanno annunciato che l’amatissima Kamala Khan sarà l’ultimo supereroe giocabile di Marvel’s Avengers. Creata da G. Willow Wilson, Adrian Alphona, Sana Amanat e Stephen Wacker, Kamala è nei fumetti un’adolescente entusiastica che difende Jersey City nei panni di Ms. Marvel. Kamala è apparsa per la prima volta in Captain Marvel #14, nell’agosto del 2013, appassionando a tal punto le generazioni dei fan da ottenere la propria serie mensile nel febbraio del 2014.

Auto-proclamatasi fan degli Avengers, nella storia originale del gioco Kamala Khan deve sfruttare l’intelligenza, l’ottimismo e le sue abilità uniche per smantellare una cospirazione globale, riunire i suoi eroi preferiti e fermare una misteriosa organizzazione, la Avanzate Idee Meccaniche (AIM), prima che diventi una delle più grandi minacce mai affrontate dalla Terra.

I giocatori incontrano per la prima volta Kamala durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano il nuovo avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco e un nuovo elivelivolo alimentato da una fonte energetica sperimentale. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un catastrofico incidente causa una devastante distruzione. Kamala viene esposta alla misteriosa nebbia terrigen, sviluppando incredibili poteri polimorfici che terrà ben nascosti per diversi anni. Incolpati della tragedia, gli Avengers si sciolgono. Cinque anni più tardi, con tutti i supereroi messi al bando, Kamala scopre una sconvolgente cospirazione e inizia un’avventura per riunire gli eroi in cui crede e diventare l’eroina che è destinata a essere.