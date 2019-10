Non fai niente tutto il giorno! Gli haters contro Belen Rodriguez

“Sono innamorata della vita”

Belen Rodriguez rivolge lo sguardo al paesaggio incantevole della Costiera Amalfitana lasciando intravedere le sue curve mozzafiato, ma i fan la criticano perché, oltre a godersi la vita, la showgirl non saprebbe cosa fare... Persembra proprio che le vacanze non finiscano mai. Che forse la coppia da poco riunita voglia recuperare tutto ciò che si sono persi a causa della lontananza? Sta di fatto che i due, negli ultimi tempi, stanno trascorrendo sempre più tempo insieme, dando prova a chi li segue da sempre del feeling che li unisce, anche e soprattutto fisico.Nelle ultime ore, però, ad attirare l’attenzione degli spettatori non sono tanto le foto di famiglia, bensì uno scatto di Belen che, seduta sulla prua dello yacht che la coppia ha regalato al piccolo Santiago, guarda aldella Costiera Amalfitana che le si apre davanti in tutta la sua bellezza. Ad accompagnare il post, la didascalia: