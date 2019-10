A 24 ore dalla morte! Il dramma di Elton John, la star lo racconta solo ora

Chesi sia trovato di fronte a una delle scelte più importanti della sua vita lo scopriamo per sua stessa ammissione in Me, l’autobiografia che uscirà il 15 ottobre e di cui ilpubblica un estratto in. Era l’aprile del 2017 quando uscì la notizia, diffusa dal portavoce dell’artista, che Elton John aveva contratto unamentre si trovava, come avviene ormai da anni, tra un palco e l’altro per il mondo. Secondo il comunicato stampa “fu contratta durante un tour in Sudamerica, contagiato da una infezione rara, ‘potenzialmente mortale’ che gli ha provocato ‘un violento’ malessere sul volo di ritorno da Santiago del Cile”. Ma la realtà dei fatti non era esattamente quella, come viene oggi svelato dell’autobiografia Me, in uscita il 15 ottobre. Elton John, 72 anni, sviluppò infatti l’infezione in seguito a un intervento chirurgico per rimuovere un cancro alla prostata.

A quel punto si trovò a un bivio: sottoporsi a un ciclo di chemioterapia o operarsi. “Sono stato incredibilmente fortunato”, si legge nell’. “Anche se non mi sentivo tremendamente fortunato in quel momento. Rimasi sveglio tutta la notte, chiedendomi se sarei morto. In ospedale, da solo nel cuore della notte, ho pregato: ‘Per favore non farmi morire, per favore fammi vedere di nuovo i miei figli, per favore dammi ancora un po’ di tempo”, si legge in un’anticipazione al tabloid britannico“Dopo 11 giorni in ospedale sono stato finalmente autorizzato a tornare a casa e ho impiegato sette settimane per riprendermi, imparando a camminare di nuovo”. “I medici dissero a David che ero a 24 ore dalla morte. Se il tour sudamericano fosse andato avanti solo per un altro giorno, sarei morto”. Elton racconta anche del terribile momento in cui scoprì il tumore.

“Una colonscopia di routine ha spostato il fluido in modo permanente, pochi giorni prima del mio settantesimo compleanno. Sono stato portato all’ospedale King Edward VII di Londra, dove ho fatto una tac e mi è stato detto che le mie condizioni erano così gravi che l’ospedale non aveva le apparecchiature necessarie”. Oggi, a 72 anni, il successo-celebrazione del film Rocketman, l’autobiografia Me e quella che si appresta a essere la sua ultima tournée, Elton John è ancora qui.