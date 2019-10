Mercedesz Henger si sente male! Attimi di panico a Domenica Live

Sto giusto avendo un attacco di panico

Sei stranquilla? Sennò interrompo. Non tremare. Se vuoi parlo di altro e poi torno da te più tardi. Dimmi tu

Ospite della puntata odierna di, Mercedesz Henger ha detto la sua in merito alle accuse mosse dalla madre Eva contro il suo fidanzato. Prima dell'intervista, però, la 28enne ha avuto un attacco di panico. La risposta dialle accuse mosse dalla madre,, contro il suo fidanzato era attesa da tempo. Dopo la denuncia di violenze e vessazioni che, secondo l'ex pornostar, Mercedesz starebbe subendo dal compagno, la 28enne ha scelto Domenica Live per dare la sua versione dei fatti. L'ospitata di Mercedesz da Barbara D'Urso era dunque attesa, ma non il suo malore davanti a pubblico e telecamere.All'inizio dell'intervista, pochi istanti dopo essersi seduta sulla poltrona, Mercedesz Henger ha avuto un. "", ha detto con un filo di voce, tremante e visibilmente scossa, la giovane. La conduttrice ha invitato la Henger a respirare con calma, chiedendole ripetutamente: "".

Mercedesz Henger ha però replicato: " Chiedo scusa, non so cosa mi prende....tutti mi guardano ", salvo poi tranquillizzarsi e cominciare a chiarire la questione tra lei, sua madre e Peracchi. " Sono venuta qui per chiarire, - esordisce la Henger - non per insultare mia madre. Non ho intenzione di abbassarmi a un tale livello anche se sono arrabbiatissima. Ho sentito cose che non sono mai successe, mezze verità buttate dentro come in tutte le bugie. Lucas non mi mena e chi lo conosce lo sa benissimo. Secondo te Barbara, io rimango con una persona che mi mette le mani addosso? Ormai tutti pensano che io sia plagiata, sottomessa ". Barbara D'Urso però la stoppa, dicendole che è in possesso dei messaggi che lei e la madre Eva si sono scambiate mesi prima proprio sulla questione delle violenze.



Il fatto che io e Lucas abbiamo litigato svariate volte lo sanno tutti perché siamo persone molto social. Io posso anche prenderti degli sms fuori contesto di mia madre con il suo compagno e basandomi su quello, ti dico che stanno divorziando. Mia madre sa tutti i cavoli miei e anch'io so quelli di lei, ma non vengo qui a minacciarla di dire tutto. Non so perché abbia detto quello che ha detto. Dice che non le rispondo al telefono, non è vero. Giorni fa ci hanno urlato dietro per strada delle cose che non ripeto qui. Lucas non ha mai alzato un dito ma, poi, secondo voi io sto a casa a farmi mettere le mani addosso senza reagire

Prima di questa storia io stavo bene. Io non vengo più a parlare di questa cosa, mi tiro fuori

La Henger così replica: "?". Poi Mercedesz Henger mette la parolaalla storia (almeno per il momento): "".