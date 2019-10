Avverti mia sorella! L'inquietante richiesta di Annamaria Sorrentino

"Se mi succede qualcosa, chiama mia sorella Luisa".

"Annamaria mi aveva detto che a convincerla a partire erano stati il marito e Daniela, la moglie di Salvatore. Quando ho saputo della sua morte, ho sospettato che quella potesse essere una trappola, perché quei due volevano scoprire la verità sulla relazione clandestina che Annamaria aveva con Salvatore".

è la bella 29enne napoletana morta a Parghelia (Vibo Valentia) lo scorso 18 agosto in circostanze ancora da chiarire. Poco prima di lasciare per sempre questo mondo, l'ex Miss Campania avrebbe fatto ad una sua amica una richiesta particolare e, allo stesso tempo, inquietante:Annamaria Sorrentino, sorda fin dalla nascita, ha perso la vita precipitando dal balcone dal terzo piano della casa di villeggiatura che condivideva assieme a suo maritoe ad altre due coppie di amici, anche loro tutti sordi, proprio come la ragazza. Secondo quanto dichiarato da Paolo e dagli altri presenti al momento della morte di Annamaria, quest'ultima avrebbe volontariamente posto fine alla sua vita. Tuttavia, gli inquirenti, nel corso delle indagini, hanno giò raccolto diversiche andrebbero a sfatare (almeno in gran parte) tale versione dei fatti.Un'ulteriore conferma è rappresentata proprio dalla precitatache Annamaria avrebbe detto all'amica Alfonsina prima della sua morte. La 29enne le avrebbe detto ciò poco prima di lasciare laalla volta della Calabria, assieme al marito ed al loro gruppo. Alfonsina ha fatto tale rivelazione alla rivista settimanale Giallo.Data la situazione, le parole dell'sono da leggere oggi come un triste presagio di quello che sarebbe accaduto poco tempo dopo. Come se Annamaria avesse avuto un presagio della sua prematura morte. Secondo Alfonsina, lasarebbe stata in realtà una vera e propria trappola nei confronti della 29enne, per portare a galla una sua presunta relazione extraconiugale con un certo Salvatore, marito di Daniela, altra amica di Annamaria.L'Alfonsina ha dichiarato al riguardo: