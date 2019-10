Alberto Angela senza rivali! Maria De Filippi di nuovo battuta

Senza freni e in continua ascesa.super star batte ancora Maria De Filippi.ha tenuto incollati davanti allo schermo 3.821.000 spettatori con uno share del 19.7%, lo stesso che ha fatto segnare proprioche però ha totalizzato una media di 3.271.000 spettatori totali. La Rai ha tenuto anche con Rai Due che ha totalizzato 1.355.000 spettatori pari al 6.2% di share con NCIS e 1.325.000 spettatori pari al 6.3%, invece, con FBI, mentre dall’altra parte Italia 1 ha chiuso con 1.165.000 spettatori e uno share del 5.6% per il ritorno in tv del cartone Cattivissimo me.“Non facciamo questi programmi per il risultato, il nostro successo è già andare in onda in prima serata. Dall’altra parte ci sono gruppi di altissima professionalità, leader del sabato sera. I dati, certo, vanno considerati, ma per me quello che conta è far arrivare la divulgazione scientifica a più persone possibili. Siamo l’unico Paese al mondo che ha lanciato e vinto questa sfida. I programmi devi farli bene, scendendo dal piedistallo, con la convinzione che la cultura è di tutti. La tv è uno specchio: diamo cibo a chi ha fame”, ha dichiarato nei giorni scorsi Alberto Angela al Fatto Quotidiano commentando il sorprendente sorpasso di sette giorni fa.

Ulisse, dopo la puntata dedicata a Leonardo da Vinci, ha realizzato un vero e proprio ritratto di Maria Antonietta. Un racconto minuzioso e avvolgente dell’ultima regina di Francia e del suo “Ultimo sogno a Versailles“, conclusosi nel 1793 sul patibolo. Ancora una volta Angela ricorda agli spettatori il piacere della scoperta e Rai1 tratta il suo programma come un vero grande show. Anticipa perfino un blocco pubblicitario sul finale de I Soliti Ignoti, un modo per far partire subito Ulisse con tanto di avvertimento di Amadeus ai telespettatori: “Parte subito, non c’è pubblicità“.

Maria intanto è pronta a lasciare il timone: “Quando abbiamo pensato a quest’edizione di Amici Celebrities, molto sinceramente, alla conduzione di questo programma non dovevo esserci io ma doveva esserci Michelle Hunziker. Cosa è successo? Succede che Michelle è impegnata nella conduzione di Striscia la Notizia, programma molto importante per Canale 5, e proprio oggi, Michelle ha finito il suo compito nella conduzione del programma”.Poi conclude: “Quindi, voi, dalla prossima settimana, vedrete questo programma, non di sabato sera, perché comincerà Tu sì que vales, ma andrà in onda mercoledì sera, alle ore 21:10, con Michelle Hunziker. Quindi io vi ringrazio di avermi seguito, non alzatevi, non c’è motivo. Michelle è bravissima, vedrete che vi divertirete”, ha spiegato la padrona di casa sul finale.