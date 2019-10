Tragico incidente sula Statale 107, scontro frontale frale vittime sono 4. Quattro persone sonoin un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte nel Cosentino. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla strada statale 107, in località Saporito, nel territorio del comune di Rende. Le autovetture coinvolte nell'incidente sono una Volkswagen Polo ed una Citroen C3. I quattro giovani deceduti viaggiavano a bordo della Polo che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con l'altra auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.