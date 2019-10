Amici Celebrities in onda al mercoledì: via Maria De Filippi, arriva Michelle Hunziker

Cambio programmazione per Amici Celebrities: Michelle Hunziker rimpiazza Maria De Filippi

Cambio di programmazione per. La trasmissione di Canale 5, dedicata ai personaggi famosi del piccolo schermo italiano, sta riscuotendo un ampio successo. Puntata dopo puntata, gli indici auditel superano di gran lunga i 3 milioni di telespettatori nonostante la concorrenza di Mamma Rai. Ma a partire dalla prossima settimana le cose cambieranno.se ne andrà e al suo posto ci sarà la splendida. Ormai ci avviciniamo al gran finale, presto scopriremo chi vincerà questa prima edizione dello spin-off del famigerato Amici Di Maria.Lanon andrà in onda su Canale 5 il prossimo sabato 12 ottobre. Se si consulta la guida tv ufficiale di Mediaset si evince che in questa data verrà trasmesso un film con Blake Lively e Harrison Ford 'Adaline - L'eterna giovinezza'. Si apprende, inoltre, che il talent show è stato spostato al mercoledì sera, alle ore 21.36 circa.Il motivo per cui i vertici Mediaset hanno deciso di cancellare la messa in onda al 12 ottobre è dovuto, molto probabilmente, alla partita di calcio. Sabato sera, infatti, la nazionale italiana sarà impegnata nelle qualificazioni degli Europei 2020 e il match sarà trasmesso sul primo canale della tv di Stato.