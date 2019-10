Chiedo perdono! La madre dell'omicida dei due poliziotti di Trieste

È stato il fratello ad avvertire la polizia del furto dello scooter, confermati i disturbi psichici di Alejandro Stephan Meran. "Mi dispiace tanto,non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare". Lo ha detto Betania, laindagato per la sparatoria avvenuta ieri in questura a Trieste in cui sono morti due agenti. "Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio - ha aggiunto commossa cosa si può dire ad un padre che perde un figlio o a un figlio che perde il padre? Non c'è nulla che si possa dire per confortare un dolore così".

La sera prima della sparatoria in Questura l’indagato diceva alla madre che “non riusciva a dormire. Sentiva delle voci, che lo stavano perseguitando e lo volevano ammazzare. Cercavo di calmarlo dicendogli di stare tranquillo, di dormire e che sarebbe passato. E mi diceva: mamma non senti la voce? Non lo vedi? Mi vuole uccidere”.