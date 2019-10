Polemica Chef Rubio e Salvini : Poliziotti impreparati, non mi sento sicuro

"Non sei chef, sei stupido": Salvini contro Rubio, lo chef non usa giri di parole: "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente" esui. Sulla morte dei due agenti di polizia acomincia a scatenarsi il dibattito sui social. La dinamica di quanto accaduto all'interno della questura di, dove un domincano ha aperto il fuoco contro gli agenti, è tutta da chiarire. I rilievi della scientifica cercheranno di far luce sull'esatta sequenza dei fatti ma qualcosa è già emerso dalle ricostruzioni dei testimoni. Il killer dominicano, in questura insieme al fratello per il furto di un motorino, avrebbe chiesto di recarsi al bagno.

Accompagnato da un poliziotto lo avrebbe sorpreso con una mossa improvvisa disarmandolo. Da qui la furia omicida. Subito alcuni colpi a bruciapelo che hanno lasciato a terra agonizzanti due agenti. Poi la fuga. Raggiunto in strada dai poliziotti l'uomo è stato immobilizzato e arrestato. La dinamica di questi fatti però fa discutere. E a scatenare le polemiche è un tweet di Chef Rubio che commenta così i fatti di Trieste: " Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra ".

Poi, in un altro post, Rubio spara a zero su Salvini: "Invece di dire 'Sono una merda compaio a fare il pianto greco solo quando muoiono ma quando sono in vita li faccio lavorare nella totale insicurezza a rischio della loro vita e di quella dei cittadini' scrive ste trovate. @matteosalvinimi & Co responsabili di queste morti".

A stretto giro arriva la replica del leader leghista: "A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Non sei uno 'chef', sei uno stupido'". Ribatte Rubio: "E puntuale l'ominicchio messo di fronte alle sue responsabilità, al suo essere una nullità in campo politico e sui social ( almeno io le mie cose me le scrivo da solo ) e al suo fare tutto tranne che ciò per cui è pagato ( anche da me ), fa il bulletto senza però scalfirmi" cinguetta lo chef.

Rispetto Rubio... Ti seguo e mi piaci ma potevi fare a meno di scrivere questo post irrispettoso nei confronti dei due poveri poliziotti"

Di fronte a queste tragedie si deve solo riflettere sul pericolo che affrontano ogni giorno queste persone, probabilmente non esperte. Al di là di ogni pregiudizio verso i "colpevoli"

Parole che di certo sono destinate a dar vita ad una raffica di reazioni sui social. I follower dello chef non l'hanno presa bene e hanno subito puntato il dito contro di lui per il tempismo del suo tweet: ", scrive uno di loro. E ancora: "

Insomma le parole dello chef fanno discutere parecchio. Ma c'è anche chi gli dà ragione: "Si ha la sensazione che i giovani agenti dell'ordine pubblico abbiano una preparazione complessiva alquanto approssimativa,divenendo così bersaglio più vulnerabile per i malavitosi! Noi li rispettiamo comunque, li piangiamo quando sono vittime, e vorremmo che così non fosse". Insomma sui social si è aperto il dibattito sulla preparazione e l'addestramento dei nostri poliziotti.