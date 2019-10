Guendalina Tavassi per la festa di compleanno della figlia sceglie il tema Pamela Prati

Guendalina Tavassi ha organizzato la festa di compleanno per la, il tema scelto non sono i personaggi dei cartoni animati ma bensì la discussache a quanto pare la piccola avrebbe un debole per la showgirl. Laha scelto di festeggiare il suo compleanno con un party a tema “Pamela Prati”. Desiderio esaudito, la figlia diha avuto la festa che desiderava. E c’è tutto ciò che una bimba possa desiderare: l’angolo del trucco di Pamela Prati, l’angolo dei selfie di Pamela Prati, il trono per le foto di Pamela Prati, naturalmente.

Le immagini della festa arrivano dal profilo “Instagram” di Guendalina Tavassi, che ha immortalato ogni momento del party nelle sue stories. Ma una festa del genere non poteva dirsi completa senza l’arrivo della vera Pamela Prati, in carne e ossa, che ha suggellato il momento con un bel selfie con la piccola Chloe, le bimbe di oggi sognano la tv : Volevo ringraziare tutti voi da parte di Chloe per oggi. E’ stato un giorno indimenticabile con una festa favolosa. Pertanto volevo ringraziare i miei amici del @iltucanoricevimenti @villasantachiaraufficiale. Per aver realizzato tutto questo. Allestendo addirittura due sale con differenti temi 1 @mecontrote E L’ altra di @pamelaprati . E poi finalmente L’ incontro tanto atteso ....arriva lei @pamelaprati la sua beniamina. Al suo arrivo Chloe e’ rimasta impietrita e si è’ commossa tantissimo. Non poteva farle regalo più grande. Davvero grazie a tutti voi