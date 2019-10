Ho perso mia figlia Alice! Susanna Messaggio svela un lato doloroso della sua vita

". Nemmeno questo poteva però inquinare l'immagine della brava ragazza che sempre ha rappresentato Susanna Messaggio! Il personaggio televisivodurante l’intervista con Caterina Balivo racconta il dramma segreto della sua vita:«».si commuove. Susanna Messaggio ha parlato della sua infanzia «con un papà severo», della «fuitina a 17 anni» e dell’esordio con Enzo Tortora.

Poi la conduttrice ha svelato il grande dolore della sua vita: «La mia prima figlia Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio. Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma. Poi è arrivata mia figlia Martina, che oggi ha 24 anni. Dal mio terzo matrimonio, è nato mio figlio Jacopo. I miei figli sono tutto e per me sono tre». Susanna Messaggio conclude: «Alice è ritornata nel Paese delle Meraviglie, ma è sempre vicino a me».