Gabriel Garko è sposato con un uomo? La Venier lo annuncerà in diretta

Una delle coppie che hanno fatto parlare di più quest’estate, è sicuramente il duo tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi, i quali hanno rispettivamente 47 e 31 anni. I due, da un pò di tempo sono assenti dal piccolo schermo. Salvo ospitate televisive, Gabriel Garko non si vede in tv dall’ultima messa in onda de L’Onore e il Rispetto, terminato definitivamente nel 2017 con la quinta stagione.

Gabriele Rossi, invece, dopo essere diventato famoso con la fiction Rai campione d’ascolti Un Passo dal Cielo che ha poi abbandonato dopo la terza stagione, è stato tra i concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip 2016 finendo secondo ad Alessia Macari. Dopodichè, è stato nel cast della fiction Mediaset, Solo per Amore 2. Che Garko e Rossi fossero grandi amici, era cosa ben nota da qualche anno. Ma, recentemente, si è ipotizzato che i due potessero fare addirittura coppia fissa.

Domenica 6 ottobre, su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica in, il programma pomeridiano campione d’ascolti del dì di festa. Tra gli ospiti della conduttrice Mara Venier, ci sarà anche la coppia di amici, i quali chiariranno definitivamente se sono solo amici, fidanzati o addirittura sposati.

L’ultima relazione nota di Garko, è stata quella con Adua Del Vesco che ha portato con se all’Ariston, nel 2016, durante il Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti, nella quale l’attore torinese era tra i valletti. Gabriel Garko, rispondendo ad una fan, ha detto le seguenti parole: “Veramente io non sono sposato, l’ho saputo dai giornali come voi”.

Il divo de Il Bello delle Donne e L’Onore e il Rispetto, di fatto, ha smentito di essere sposato con Gabriele Rossi. Ricordiamo che le voci su un presunto matrimonio sono partite dopo la pubblicazione delle foto dei due attori in viaggio in Egitto. Inoltre, Gabriel Garko tempo fa aveva smentito anche le voci su una sua presunta omosessualità dichiarando: “Sono stanco di smentire la mia omosessualità, non ne posso più di questa leggenda”. In poche parole, stando alle parole di Gabriel Garko, la sua amicizia con Gabriele Rossi si limita al solo volersi bene. Per ulteriori dettagli, molto probabilmente, dovremo aspettare la puntata di Domenica in del 6 ottobre.