Estetista assassina! Michelle Hunziker irriconoscibile a 18 anni

Michelle Hunziker sciocca con i fan con una foto del passato. La bella Michelle, che è senza dubbio uno dei volti femminili più amati della televisione italiana, ha lasciato i suoi fan a bocca aperta dopo aver pubblicato su Instagram una foto di quando aveva 18 anni. Nella foto la Hunziker si riconosce a malapena. Giovanissima, viso più rotondo, ma, la cosa che sconvolge sono le sue sopracciglia praticamente inesistenti. Michelle si rende conto da sola dello stato delle sue sopracciglia e infatti nella didascalia della foto scrive:

“Buongiorno!!! Ecco il tipico ‘troncietto’ da post adolescente che ci crede un casino! Qui avevo 18 anni, un po’ bruciacchiata dal sole ed erano gli anni novanta! Reduce dall’opera di un estetista ‘assassina’, la quale ha pensato bene di togliermi tutte le sopracciglia”. Beh, c’è una bella differenza tra le sopracciglia che ha ora e quelle che aveva nella foto. Di certo all’epoca la moda avrà avuto altri parametri ma è evidente che sta molto meglio ora. Non è certo la prima foto del passato che Michelle tira fuori dal cilindro ma questa, bisogna ammetterlo, ha lasciato davvero tutti basiti. Ma voi la ricordate quando aveva quelle sopracciglia lì? Noi no… Quella moda delle sopracciglia sottili era davvero terrificante: quelle sopracciglia non donavano nemmeno a una donna bella come Michelle Hunziker. Il che è tutto dire. I fan, però, le perdonano quell’errore… E sotto la foto di lei al mare coi gomiti sporchi di sabbia, le fanno un sacco di complimenti.

“Sei bellissima comunque”, le scrivono. “Sempre bellissima”, “Uguale ad Auri”, “Splendida”. Insomma, Michelle piace sempre, anche se non è al massimo del suo splendore. A proposito di somiglianza con Aurora, è vero: in quello scatto madre e figlia sono davvero identiche! “E io che ero convinta che tua figlia fosse uguale a Eros…”, scrive un follower sotto la foto. E ha ragione: in genere Aurora, a livello di somiglianza, è stata sempre accostata al padre (forse per via degli occhi un po’ allungati), ma in questo scatto è la copia della madre. Beh, significa che Aurora – che in questo ultimo periodo è sbocciata come donna – è sulla buona strada, sempre più simile a mamma Michelle. E pensare che quando era piccola le dicevano che bruttina… La dolce Auri si è presa una bella rivincita nei confronti degli hater che hanno perso un’occasione per tacere… Ma che bisogno c’è di offendere? Bah…