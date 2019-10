Cosa c’è nell’orecchio sinistro di Wanda Nara? La bomba di Dagospia

Wanda Nara al Grande Fratello. La moglie e manager di Mauro Icardi e ormai volto televisivo sarebbe la nuova opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini. A lanciare la bomba è stato Dagospia: “Fuochi d’artificio a Mediaset: Wanda Nara sarà opinionista al prossimo Grande Fratello Vip”. La quarta edizione della versione celebrity del padre di tutti i reality partirà nel 2020 (giovedì 3 ottobre Mediaset ha dato la notizia ufficiale tramite un comunicato stampa) e, come detto, sarà condotta da Alfonso Signorini.

Non è la prima volta che Wanda Nara incrocia il Grande Fratello. Secondo i ben informati, proprio la partecipazione di Ivana Icardi alla versione argentina del reality sarebbe stata la pietra dello scandalo che avrebbe compromesso il rapporto di Mauro e Wanda con la sorella dello stesso calciatore. A circa un mese dalla partenza del Grande Fratello Vip sembra certa la partecipazione dell’influencer Paola Di Benedetto, del giornalista Michele Cucuzza e delle showgirl Adriana Volpe e Antonella Elia. In queste ore Dagospia ha portato alla luce un “problema” su Wanda Nara, ovvero degli strani auricolari che la moglie di Maurito indossa durante la trasmissione Tiki Taka.

“Cosa c’è nell’orecchio sinistro di Wanda Nara? Sui social la moglie di Mauro Icardi ha postato due scatti e un video mentre è in studio, in onda e non, a Tiki Taka. A noi non è sfuggito uno strano auricolare visibile nelle immagini, non sembra avere nulla a che fare con le cuffiette che si usano per il cellulare. Perché la bombastica Wanda indossa in onda un minuscolo auricolare? Starà aspettando una telefonata da Parigi dal suo Maurito o riceve consigli in diretta su cosa di dire come faceva Ambra Angiolini a Non è la Rai?”.

Anche Aldo Grasso, estimatore di Pierluigi Pardo ma non della sua spalla a Tiki Taka, ha lanciato una frecciatina a Lady Icardi.

“Wanda Nara, che ci fa Wanda Nara a ‘Tiki Taka’? – si chiedeva il giornalista del Corriere – Incapace di gestire le sorti calcistiche del marito, Mauro Icardi, pensa davvero di essere in grado di rappresentare la carta vincente della trasmissione? I suoi interventi sono semplicemente ridicoli, marginali, insignificanti. Nonostante l’auricolare”, si legge. Insomma, dopo questa ‘spoilerata’ in tanti si chiedono se le opinioni di Lady Icardi siano farina del suo sacco o commenti di qualcuno che sta in regia? Chissà se Wanda Nara risponderà.