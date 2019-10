Vedo un palloncino! La bella Susy Fuccillo di Amici annuncia di essere di nuovo incinta

“La mia famiglia si allarga”, è con una foto del suo pancione su Instagram e una dedica dolcissima che la ex concorrente di Amici Susy Fuccillo annuncia che diventerà madre per la seconda volta. “Inaspettato amore…. questa gravidanza è stata una vera e propria sorpresa per noi! Dio ha deciso di mandarci un’altra benedizione, e noi accogliamo questo grande dono, che è la vita, con tutto l’amore del mondo! La mia famiglia si allarga…ed io sono immensamente grata”, ha scritto Susy Fuccillo su Instagram.

Lei e suo marito Salvatore Raciti saranno di nuovo genitori e non stanno più nella pelle dalla gioia. La Fuccillo, nel 2007, aveva partecipato al talent show di Maria De Filippi Amici: oggi, abbandonata per sempre la televisione, lavora nel mondo della moda come stilista. D’altronde la moda è sempre stata la sua passione: anche ai tempi di Amici dedicava particolare attenzione alla cura del look. Oggi, quella che sembrava essere solo una passione è il suo lavoro.

Di sicuro, ad Amici, ricorderete Susy Fuccillo per il suo rapporto con la professoressa Alessandra Celentano che per via della sua forma fisica non proprio filiforme, l’aveva definita “l’anti-danza”. Insomma, conosciamo la Celentano e sappiamo che non è proprio diplomatica quando si tratta di dire qualcosa a qualcuno. A ogni modo, Susy è riuscita a sopravvivere alla Celentano. E, una volta fuori dalla scuola, a farsi la sua vita. Oggi Susy Fuccillo è sposata con lo storico fidanzato Salvatore dal quale ha avuto, il 19 maggio 2018, la figlia Cristiana.

Una data che non vi suona nuova? Già, il 19 maggio 2018 è il giorno in cui Meghan Markle e Harry d’Inghilterra sono convolati a nozze. Susy, invece, quello stesso giorno, ha coronato il sogno di avere una famiglia. Dopo l’annuncio del secondo figlio in arrivo, tanti amici – vip e non – le hanno fatto le congratulazioni. Uno dei primi commenti alla foto è quello di Marco Carta, che era stato suo collega alla scuola di Amici. “Sono senza parole” ha commentato il cantante sardo. Ma sarà un maschietto o una femminuccia? Ancora non si sa ma siamo certi che Susy annuncerà a breve anche il sesso del bebè su Instagram. Immensa gioia per Susy e suo marito Salvatore che hanno sempre sognato di avere una grande famiglia. Davvero una bella notizia! Tanti auguri!