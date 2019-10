Togliti tutto! Temptation Island Vip, la coppia è a un passo dalla rottura

Sarà una puntata molto calda quella in programma lunedì. A Temptation Island protagonisti Alex Belli e la donna che da 11 mesi è la sua compagna: Delia Duran. La coppia, ultimo arrivo nel reality, non appena ha messo piede in terra sarda ha cominciato a regalare ‘emozioni’. In particolare, a stuzzicarle è stata Delia che si è avvicinata molto al single Riccardo. E Belli? Come avrà reagito? Nell’ultima clip diffusa via social dal programma Mediaset, si vede la Duran lasciarsi andare a una proposta alquanto ardita rivolgendosi al tentatore. Naturalmente l’atteggiamento ‘pericoloso’ della venezuelana è finito velocemente nelle mani della Marcuzzi, che lo ha mostrato ad Alex. E poi?

Le anticipazioni mostrate nella clip si arrestano proprio a quando Alessia Marcuzzi pronuncia la celebre frase innanzi all’attore: “Ho un video per te”. Belli, di li a poco vedrà la fidanzata stuzzicare Riccardo prima di un bagno a mare. “Ti devi levare tutto”, sussurra Delia al single mentre si sta togliendo la maglietta. I due poi si concedono una rinfrescata nelle acque sarde, con tanto di avvinghiamenti e abbracci. Finita qui? No, dopo il bagno le mani si sfiorano sulla spiaggia: è momento tenerezza. Alex Belli pare proprio che perderà le staffe. Il filmato diffuso via social dalla redazione non lo mostra. Eppure, che l’interprete abbia preso malissimo la situazione, lo si evince da un altro spiffero.

Vedremo cosa succederà. A tenere banco, per ora, è ancora la questione legata a Andrea Ippoliti. Come senz’altro saprete, tante sono state le critiche ricevute dopo la partecipazione a Temptation Island Vip 2, alcune delle quali sono dipese anche dal fatto che a intervenire nel confronto tra lui e Nathalie Caldonazzo è stata proprio Alessia Marcuzzi: la conduttrice infatti gli ha suggerito di calmarsi, e da lì sono partiti insulti di ogni tipo nel Web. Alle critiche si aggiungono poi quelle dell’ex moglie Daniela Pandini che proprio nella giornata di oggi ha sottolineato ancora una volta come la partecipazione a Temptation Island Vip abbia creato non pochi problemi ai figli.

“Mi domando – queste le parole della donna su Instagram –, quando finirà? L’altra sera, eravamo a cena e dopo il Tg5 hanno mandato in onda delle immagini che sicuramente avranno fatto ridere molte persone ma sinceramente non i miei figli che continuamente devono vedere l’esposizione di un padre che si è messo in una situazione penosa. Loro – continua così Daniela, preoccupata per la reazione dei suoi figli – sono mortificati, imbarazzati, senza dimenticare che andando a scuola sono esposti ai vari commenti. Chi dovrebbe non si rende conto che sarebbe meglio stendere un velo pietoso su questa triste storia?”.