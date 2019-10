Una bomba sexy! Il Body microscopico e le curve esagerate di Anna Tatangelo

Ammaliante e bellissima,sa come stupire i suoi fa e nell’ultimo post Instagram ha tolto il fiato. La cantante di Sora è pazzesca durante una sessione di foto per un servizio che verrà pubblicato a breve. Nellofotografico che mostra sui social con una serie di scatti, la cantante indossa un costume di colore giallo lime che a malapena riesce a contenere le sue forme esplosive.

«Io sempre più follemente innamorato», scrive un follower. «Che dire?! Semplicemente meravigliosa la nostra Anna», «Sei una scultura». Uno dei suoi seguaci le ha addirittura dedicato una cancone : «Ho scritto una canzone per te». E ancora una pioggia di commenti: «Che gambe lunghe e meravigliose», «La più gnocca di tutte!». Gli scatti bollenti pubblicati hanno ricevuto in poco tempo migliaia di like e commenti da parte degli utenti i quali non hanno potuto che fare apprezzamenti alla bellissima cantante, dalla bellezza quasi ‘pericolosa’.