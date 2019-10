So che mi sogni la notte! Taylor Mega senza reggiseno provoca la fidanzata

Una coppia alla luce del sole tra provocazioni social e presentazioni in tv.è un fiume in piena e sui social posta scatti mozzafiato e ammicca alla fidanzata, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. La prorompente influencer pubblica uno scatto in tuta rossa senza reggiseno e con la scollatura della felpa aperta scrive: “”. Replica subito Giorgia: “”.