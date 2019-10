Siete pronti? Miriam Leone mozzafiato versione segretaria sexy

Manca poco a quello che è stato definito l’evento televisivo dell’autunno. La protagonista sarà lei, la bellissima Miriam Leone. L’, nei giorni scorsi, ha atto salire in battiti cardiaci a molti e non sembra intenzionata a smettere per la gioia dei fan.Poche ore fa ha caricato una foto di un set in cui ha lavorato. Un’immagine decisamente sensuale che ha lasciato tutti a bocca aperta. La versione “” di Miriam è qualcosa che di certo non si dimenticherà presto.in un modo decisamente originale, ha deciso di attirare l’attenzione dei suoi fan sul suo ultimo progetto televisivo. Miriam, infatti, sarà la protagonista su Sky della. Un nuovo ruolo che poi andrà ad incastrarsi con quello diper il cinema. La bellissima Miriam Leone ha voluto sponsorizzare il suo ultimo lavoro attraverso una foto su Instagram.Dal 4 ottobre 2019 prenderà il via la serie di Sky 1994 e Miriam ha pensato bene di creare un promemoria decisamente “piccante” per i suoi fan sul suo profilo social. Nello scatto l’attrice è immortalata mentre si trova sdraiata su una scrivania. Ad attirare completamente l’attenzione dei fan è stata la gonna, che si apre con uno spacco decisamente vertiginoso.Uno. Inoltre lo sguardo provocante di Miriam e la sua area da diva hanno reso il tutto decisamente “bollente”. Il post in pochissimi minuti ha ricevuto un numero esagerato di like e commenti. La bellezza di Miriam non può essere minimamente ignorata. I follower su Instagram di Miriam Leone sono rimasti completamente affascinati dalla sua versione da segretaria.Una segretaria decisamente sensuale. Lo stacco di coscia di Miriam ha dato ottimi spunti per dei film mentali molto particolari. Un fan, rispondendo al post dell’attrice, ha scritto: «Non so cosa succederà, ma fossi stato io Leo Notte, sarei svenuto» e un altro ha aggiunto: «Niente di buono a giudicare dallo sguardo intrigante». Qualcuno ha commentato: «Beato Stefano Accorsi». L’attore, infatti, è il protagonista maschile della serie. Molti fan davanti a cotanta bellezza hanno avuto dei problemi di salute: «Infarti multipli in corso». La sensualità di Miriam distrae proprio tutti: «Stavo andando a sbattere contro un palo». Infine, un seguace ha commentato: «Il motivo più bello per guardare la serie».