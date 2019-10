Non mi sento di avere 678 anni! La gaffe su Romina Power nel giorno del suo compleanno

Gaffe sull’età di Romina Power... e proprio nel giorno in cui la cantante festeggia il compleanno! E la cosa bella è che è stata proprio la cantante, che l’ha presa con ironia, a scovarla in rete. Romina Power è nata il 2 ottobre 1951 a Los Angeles e, com’è noto, i suoi genitori erano entrambi attori di Hollywood: sua mamma Linda Christian e suo papà Tyrone Power. In questa giornata di festa, il popolo della rete ha invaso di auguri i profili della cantante, ma è proprio sul web che è apparsa la gaffe, nella breve biografia apparsa su qualche sito, accanto al suo nome, tra parentesi, appare scritto che è nata addirittura 678 anni fa.

Romina Power non ha perso tempo e ha subito condiviso l’immagine con l’errore sul suo profilo social e scritto con ironia: “Mmmm… eppure non mi sento di avere 678 anni!”. Il post ha fatto presto il giro di siti e quotidiani ed è stato commentato con altrettanto umorismo dai suoi fan. “È il calcolo delle vite precedenti”, ha per esempio scritto un’utente.