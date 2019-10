Non riuscire a dormire... Caterina Balivo provocante a letto

Un scatto che ha mandato in tilt i follower ...è molto attiva sue tra i tanti momenti privati condivisi con i follower non mancano foto provocanti che mostrano tutta la sua bellezza. Ecco la conduttrice disdraiata sul letto, indossa solo un top di seta scollato e micro shorts a pois... impossibile non notare le sue gambe da urlo. “”, scrive la Balivo nella didascalia. In un attimo pioggia di commenti sotto alla foto in cui Caterina è in una posa molto sensuale.