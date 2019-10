E' guerra su smantellamento Facebook : Minaccia la nostra esistenza

Il fondatore di Facebook,, si è impegnato ad "andare alla guerra" per combattere un presunto tentativo deldello smantellamento del gigante dei social media. Emerge da un audio pubblicato dal sito di notizie tecnologiche, ''. L'audio sarebbe quello di una riunione di dipendenti di, a luglio., in corsa per la nomination dem per la Casa Bianca, vorrebbe smantellare le principali piattaforme tecnologiche. "Se diventa presidente andremo in causa".

Poi Zuckerberg ha aggiunto: "E questo fa ancora schifo per noi? Sì. Voglio dire, non voglio avere una causa legale contro il nostro governo... Ma, se qualcuno tenterà di minacciare qualcosa di esistenziale, si va alla guerra e si combatte". Il Ceo Facebook ha anche detto ai dipendenti di non aver intenzione di testimoniare in altri Paesi che indagano sull'azienda in materia di privacy e antitrust: "Non ha davvero senso che io vada alle audizioni in ogni singolo Paese che mi vuole mettere in imbarazzo".