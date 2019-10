Stefano Fassina ferito durante manifestazione sotto Roma Metropolitane

Il politico di LeU Stefano Fassina è stato coinvolto in undavanti alla sede di Roma Metropolitane tra. Una carica senza preavviso delle forze dell'ordine sotto la sede diin via Tuscolana dove alcuni consiglieri comunali tra cui il capogruppo Pd Giulio Pelonzi e il consigliere d Sinistra per Roma Stefano Fassina erano giunti lasciando il Campidoglio per solidarizzare con i lavoratori che rischiano di perdere il posto a causa della possibile liquidazione dell'azienda.

Il deputato e consigliere comunale Stefano Fassina è stato brutalmente travolto ed è caduto in terra, dove è rimasto disteso fino all'arrivo di due ambulanze che hanno soccorso lui e un lavoratore svenuto nell'impatto a seguito di un malore. Foto : tg24.sky