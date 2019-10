Mafia : Condannato il re dell' eolico Vito Nicastri

Ilera accusato di concorso esterno, da alcuni mesi collabora con i pubblici ministeri, ma ha sempre escluso rapporti con le cosche trapanesi. E stato condannato anche il fratello Roberto., l'imprenditore trapanese dell'eolico, è statodal gup, con rito abbreviato, a 9 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Nicastri era soprannominato "re dell'eolico" per i suoi investimenti in energie rinnovabili, per l'accusa sarebbe stato tra i finanziatori della latitanza del

Dopo l'arresto per la vicenda Arata, l'imprenditore collabora con i magistrati della procura di Palermo, parlando di alcuni episodi di corruzione di pubblici funzionari e chiamando in causa il suo socio, ma ha sempre negato di avere avuto rapporti con esponenti mafiosi. Negli anni Novanta, si vantava di essere uno dei pochi imprenditori puliti nel settore dell’energia alternativa. E invece era lui il perno del sistema di potere che ruotava attorno alle pale eoliche.