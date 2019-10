Crocefisso a scuola, Cei : non è divisivo

Il Crocefisso in Aula "non è assolutamente un simbolo divisivo. Non si tratta di questione confessionale, ma di civiltà e appartenenza a una cultura intrisa di cristianesimo e di ciò che ne è scaturito in termini di accoglienza e integrazione". Così il segretario, mons. Russo, commenta le parole del ministro dell'Istruzione."Simbolo divisivo, meglio una cartina del mondo" nelle scuole, aveva detto Fioramonti. "Spiace che si torni su questo tema", dice Russo, ricordando le sentenze di diverse corti a favore dei crocefissi.

Le dichiarazioni del ministro M5s dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti contro il crocifisso in classe riaprono il dibattito su una controversia non ancora risolta in Italia. “E’ una questione divisiva, che può attendere”, ha detto a Rai Radio nella puntata del 30 settembre. “Io credo in una scuola laica, ritengo che le scuole debbano essere laiche e permettere a tutte le culture di esprimersi. Non esporrei un simbolo in particolare, ed eviterei l’accozzaglia, altrimenti diventa un mercato. La foto di Mattarella nelle aule? No, neanche il presidente la vorrebbe. Meglio appendere alla parete una cartina del mondo con dei richiami alla Costituzione”.