Jon Bernthal protagonista del nuovo videogame Ghost Recon Breakpoint

Due industrie, quelle del gaming e del cinema, sempre più vicine, tanto che le star di Hollywood sono ormai le stesse che popolano le serie dei videogiochi più note e di successo. Proprio come Tom Clancy’s Ghost Recon, un franchise che conta oltre 35 milioni di giocatori, diventando uno dei titoli più venduti nell’ultima generazione di console.

Che il mercato dei videogame abbia scalzato di gran lunga quello del cinema è ormai un dato di fatto. Di conseguenza, ha iniziato ad attirare volti via via sempre più noti dello showbiz, chiamati a prestare la loro voce o il loro volto a personaggi di diverse saghe. D’altronde, le cosiddette produzioni tripla A, ovvero quei videogiochi ad altissimo budget e con grandi team di sviluppo alle spalle, non hanno nulla da invidiare alle loro controparti hollywoodiane in termini di giri d’affari. Non è un caso quindi se per il nuovo capitolo della serie Tom Clancy’s Ghost Recon, Ubisoft ha chiamato in causa la star di cinema e serie tv Jon Bernthal (The Walking Dead, The Punisher) per interpretare il colonnello Cole D. Walker,antagonista principale del nuovo Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Disponibile dal 4 ottobre 2019 per PlayStation4 Pro, PlayStation4, Xbox One, Xbox One X e PC, la nuova avventura vedrà Bernthal nei panni di un ex Ghost (soldato speciale), fratello in armi del protagonista, che sentitosi abbandonato dalla patria ha deciso di tradire l’unità militare e creare con altri disertori la milizia dei Lupi.Il loro obiettivo è impossessarsi della tecnologia all’avanguardia della Skell Technology, ungigante della Silicon Valley, e utilizzare le attrezzature militari più letali mai esistite pur di uccidere i Ghost, la squadra d’elite dell’esercito americano. Rimasti da soli sull’arcipelago fittizio di Auroa, lo squadrone dei Ghost dovrà affrontare un nemico che li conosce nel profondo, con la stessa esperienza e lo stesso addestramento, forse il nemico più duro che abbiano mai incontrato.