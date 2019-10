Antonella Mosetti contro gli haters : Quanta cattiveria verso me e mia figlia

La showgirldove ha raccontato, in maniera approfondita, il proprio rapporto con chi, sui propri social, si lascia andare a commenti infelici : "Ho trasformato, negli anni, gli attacchi di questi haters in messaggi positivi. Vuol dire che sto facendo bene e sto curando bene la mia immagine. Io sono una persona serenissima, sono rifatta pochissimo. Continuo a mettere i miei video da quando avevo 18 anni ad oggi che ne ho 44?."

Anche la figlia Asia, è stata fortemente attaccata dai cosiddetti ‘leoni da tastiera’ per i veri o presunti sconvolgimenti estetici : "Lei è stata una delle poche ad esporsi. Asia ha passato una vita molto difficile. Questi attacchi non le fanno né caldo né freddo. Non ha nascosto di essersi rifatta il naso. Abbiamo fatto un percorso psicologico di anni. A 23 anni, è meravigliosa, rifiuta la televisione, si è data all’equitazione. Cosa vorrebbe più una mamma?"

La Mosetti e Asia hanno deciso di fregarsene altamente dell’opinione di chi si nasconde dietro profili per offendere le persone: "Ho provato un gran fastidio, c’è molta cattiverai gratuita. Perché, a volte, questi commenti arrivano da donne di una certa età. Lei, all’inizio, provava a capire come gestire la cosa. Poi, ci fai l’abitudine. Viviamo in una società malata".