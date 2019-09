Truffa Banca Etruria, 4 condanne 9 assoluzioni con formula piena

con formula piena, quattro condanne, questo è il verdetto deldi Arezzo per il processo, nell'ambito dell'inchiesta sul crac di Banca Etruria, che riguarda il filone della truffa ai clienti. Tra idirettori di filiali, tra gli assolti i dirigenti considerati ladi titoli ai clienti senza informarli sui rischi. Le obbligazioni furono poi azzerate e i risparmiatori finirono per perdere tutto. I 13 imputati erano accusati di aver truffato i risparmiatori non informandoli sui rischi delle subordinate emesse nel 2013 e poi azzerate.. Per le assoluzioni la motivazione è "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto". I quattrodi Etruria assolti nel processo per truffa sono Luca Scassellati, Federico Baiocchi Di Silvestri, Samuele Fedeli e Luigi Fantacchiotti.