Fuori le tet**! Il San Paolo impazzisce per Diletta Leotta

Il San Paolo impazzisce perche finisce spesso al centro dei rumors per la sua disarmante bellezza. Nel corso della partita tra Napoli-Brescia, la giornalista si è resa protagonista di una sfilata estremamente seducente che ha, in un batter d’occhio, scatenato le curve. Laha indossato per l’occasione un top bianco estremamente attillato, una gonna rosa choc e un paio di tacchi vertiginosi. Mentre i tifosi le gridavano Fuori le tet** Diletta Leotta si è girata ed ha accennato un sorriso, ha fatto “no” con la mano e poi il gesto del pollice all’ingiù.