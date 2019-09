Giuseppe Conte ha trovato i 23 mld per bloccare Iva

Il premier Conte promette di ridurre dal 4 all'1% l'sui beni di prima necessità e dal 10 al 5% l'imposta sulle bollette. "La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, sono stati trovati 23 miliardi". Lo dice il, aggiungendo che si lavora per evitare un aumento selettivo dell'Iva e abbassarla dal 10 al 5% sulle bollette. "Il mio obiettivo è più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti", spiega, ed "è giusto che ci sia il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori". Oggi "portiamo la Nota di aggiornamento al Def in CdM. Manca ancora qualche copertura". "Io il mediatore? Sono il riformatore per tutti gli italiani", conclude.

Poi riguardo al cuneo fiscale, "il mio obiettivo è assolutamente dare più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti - aggiunge il presidente del Consiglio -, è giusto che in questa congiuntura economica ci sia il taglio al cuneo fiscale a favore dei lavoratori, lo abbiamo scritto nel nostro programma economico".