Istat : La disoccupazione ad Agosto cala a 9,5%

Ecco i dati dell'istituto di statistica secondo cui scende anche il dato giovanile, stabile il. Per l'in forte calo le persone in cerca di occupazione, ad agosto -87.000 unità (-3,4%). Il tasso dicala al 9,5%, ma aumentano dopo 5 mesi di stabilità gli inattivi : +73.000 unità (+0,6% su luglio). Disoccupazione giovani (15-24enni) al 27,1%, in calo dell'1,3% rispetto a luglio. Occupazione al 59,2%, stabile per entrambe le componenti di genere mentre aumenta per gli ultra 50enni e cala per le altre classi d'età. Crescono i dipendenti, sia permanenti che a termine, mentre diminuiscono gli indipendenti