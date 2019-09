Giallo a Firenze : Il padre trova i figli morti in hotel

Stamattina il padre ha bussato alla camera dei figli constatando che stavano ancora dormendo. Due fratelli di 20 e 27 anni, belgi, in vacanza a, sono stati trovati morti dal padre nella stanza di un. Non vi sarebbero segni apparenti di violenza, secondo i primi esami degli investigatori. I due giovani erano figli di due madri diverse. Dormivano in un'altra stanza rispetto a quella del. Stamani il padre avrebbe bussato alla camera dei giovani constatando che stavano dormendo. Poi, nel pomeriggio lo stesso genitore, andando a cercarli di nuovo, li ha trovati morti e ha dato l'allarme