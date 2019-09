Gran Premio di Russia : trionfa Lewis Hamilton, Ferrari 3°

La gara è stata decisa dal ritiro di Sebastian Vettel, che ha permesso alle Mercedes di restare in testa davanti a Charles Leclerc.vince a Sochi davanti al compagno in, Bottas. Terzo il ferrarista, poi le Red Bull. Bella partenza di Vettel che passa Hamilton e Leclerc e va in testa facendo anche il vuoto. Al pitstop il tedesco si ritrova dietro il monegasco, ma non ha il tempo di rammaricarsene perché il suo motore cede dopo un paio di giri. La '' agevola le Mercedes che fanno il pitstop restando davanti alla Ferrari. Negli ultimi 20 giri Leclerc non riesce a portare un attacco convinto a Bottas. La Mercedes ha ottenuto un primo e un secondo posto inattesi, dato che tra prove e qualifiche laera stata più veloce.