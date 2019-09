Hillary Clinton si prepara a sfidare Donald Trump?

Per ora si tratta solo di indiscrezioni e supposizioni, ma molti si chiedono se una nuova sfida frae Clinton sia possibile per il 2020. Attacca Trump duramente, come mai negli ultimi anni. E conquista la televisione americana con una raffica di intervistesi riaffaccia a gamba tesa sulla scena politica americana dopo la scottante sconfitta del 2016 alle elezioni, tanto da spingere diversi osservatori a interrogarsi sulla possibilità che Hillary possanuovamente. Per ora si tratta solo di indiscrezioni e supposizioni, ma molti si chiedono se una nuova sfida fra Trump e Clinton sia possibile per il 2020 nelle elezioni presidenziali.

Hillary Clinton in un'intervista alla Cbs ha detto che il presidente è un "chiaro pericolo, una minaccia per gli Stati Uniti", un "tornado umano corrotto. Non importa se si è democratici o repubblicani quando un presidente che ha giurato per proteggere la Costituzione usa la sua posizione per cercare di estorcere qualcosa a un governo straniero per i suoi motivi politici".