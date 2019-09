Sta prendendo in giro tutti! Gemma Galgani smascherata dal'ex Giorgio Manetti

Ad Uomini e Donne la damaancora una volta è al centro di una grande polemica... questa volta a scagliarsi contro la torinese ci ha pensato un suo exche in una recente intervista rilasciata aha sconvolto tutti con delle determinate affermazioni. La storia d’amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti ha appassionato tutti gli amanti di Uomini e Donne. Senza giri di parole, Manetti ha affermato di essere. L’ex cavaliere del trono over, infatti, non capisce come la piemontese possa dire agli italiani di essere interessata a trovare la sua anima gemella.

Successivamente alla sua risposta, il giornalista ha chiesto se Gemma Galgani riuscirà un giorno a trovare l’amore e a lasciare il programma. Il fiorentino con molta schiettezza ha ammesso la sua perplessità: “Lo scopriremo strada facendo, fra una decina di anni…”

Gemma Galgani e Giorgio Manetti ad oggi non sembrano essere in buoni rapporti. La dama ha sofferto molto per quell’amore non corrisposto. Ancora una volta, la Galgani dopo le continue accuse da parte di Tina Cipollari si è vista criticare anche dal suo George. A quanto pare, il fiorentino la pensa esattamente come la bionda opinionista. Gemma molto probabilmente è in studio non per cercare amore ma per visibilità e di conseguenza business.