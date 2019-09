Rocco Siffredi, la moglie Rosa Caracciolo bomba sexy a 47 anni

Rosa Caracciolo, la moglie di. La sua ultima apparizione in tv è stata ai tempi della partecipazione del marito all‘nel 2015, dopo è completamente scomparsa dalla scene. Rosa è molto attiva sui social ed è solita pubblicare foto che documentano la sua quotidianità. In particolare hanno riscosso molto successo le immagini in. A 47 anni compiuti, sfoggia un fisico da far invidia.

Lo scorso luglio Rosa Caracciolo e Rocco Siffredi hanno tagliato un traguardo importante: hanno festeggiato i 25 anni di matrimonio. Un amore il loro, che ha resistito al tempo e che non è mai stato toccato da gossip o pettegolezzi di alcun tipo. La coppia è convolata a nozze nel 1994 a Budapest, paese d’origine dell’ex attrice e città nella quale vivono con i loro due figli: Leonardo di 19 anni e Lorenzo di 22.

Nonostante il lavoro “particolare” di Rocco, Rosa è sempre il suo primo pensiero, la donna che ha scelto per la vita e che ama incondizionatamente. In una recente intervista l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha parlato del suo rapporto con la compagna, fatto di stima e complicità e del sentimento che lo lega a lei, mai scalfito nel tempo: "Quando sono lontano per lavoro mi mancano il suo affetto e la sua presenza, soprattutto la sera, quando vado a dormire, o la mattina quando mi sveglio.".