Lasale a quota 16 punti dopo il successo contro la. Pjanic sblocca il match con un destro da fuori area alla fine del primo tempo, poi Ronaldo raddoppia di testa nella ripresa. Quinta sconfitta per la Spal. Juventus incontenibile per la pur volenterosa Spal. Una rete per tempo e gara senza storia all'(2-0). Subito pressione bianconera, che aumenta con il passare dei minuti.due volte minaccioso, testa Khedira appena larga, Berisha strepitoso su Dybala e soprattutto Ramsey. Il gol è nell'aria ma arriva solo al 45': a firmarlocon un gran destro a uscire. Ospiti impalpabili davanti. Ripresa. Berisha è un muro su Khedira (54') e Ronaldo (68' e 74'), ma al 78' CR7 si prende la rivincita con la stoccata aerea del 2-0.