Silvio Berlusconi, non ho detto cogli... senza Forza Italia il centrodestra non esiste

"Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi al governo, li abbiamo legittimati e costituzionalizzati noi. Siamo ancora nel centrodestra, di cui siamo il cuore, il cervello e la spina dorsale". Così il leader di Forza Italia. L'ex premier dal palco del Teatro Manzoni aper un convegno sulle pensioni : "Siamo obbligati a stare nel centrodestra. Se loro non avessero noi in coalizione, sarebbero una destra estremista, non avrebbero la capacità di vincere e sicuramente di governare".

Poi Berlusconi ha parlato anche della storia del suo partito, rivendicandone i meriti : "Forza Italia è un partito indispensabile per la libertà, siamo presenti con 160 parlamentari, anche se qualche stupido è andato dall'altra parte. Ho detto stupido, non ho detto cogli... Spariranno dalla vita politica come tutti quelli che ci hanno abbandonati".