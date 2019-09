Senza reggiseno! Anna Tatangelo manda in delirio i fan

La bellissima Anna Tatangelo non è apprezzata solamente per le sue doti canore, ma anche per la sua indiscutibile bellezza. Sul suo profilo Instagram, dove ha un vero e proprio esercito di fan, Anna è solita regalare ai suoi follower scatti bollenti che, inevitabilmente, registrano il pieno di like e commenti estasiati. Tutti pazzi per le sue curve e la sua sensualità.

Solo poche settimane fa, Lady Tata, come spesso viene chiamata, aveva infiammato la rete con l’ennesima foto in bikini. “Con 30 gradi un bagno non te lo fai?”, aveva scritto nella didascalia dello scatto che la immortala in piscina. Pelle ambrata, corpo tonico e ‘balcone’ in bella vista ripreso dall’alto: così Anna ha ricordato in una calda domenica d’estate le sue vacanze in Grecia.

Inutile aggiungere che quella foto che metteva in risalto le sue forme prorompenti, lasciando poco spazio all’immaginazione, è stata presto inondata di messaggi. Ed è successo anche qualche giorno fa, sotto a quella in cui Anna è vestita, con la giacca che però copre a stento il suo generosissimo décolleté. La cantante non indossa il reggiseno e così ha mandato in delirio i suoi numerosi follower.

Anna Tatangelo ha condiviso una serie di scatti in cui si mostra seduta in auto. Posa in modo sensuale e indossa un completo giacca e pantalone e agli utenti non è certo sfuggita la scollatura vertiginosa che mostra più del dovuto. Pioggia di cuoricini e di commenti immediata. “Magnifica”, “Extraterrestre”, “Che splendore, ti adoro”, le scrivono. Tra gli infiniti “Sei bellissima”, qualcuno le fa anche notare che la posa è ‘pericolosa’: “Sta per uscire una…”.