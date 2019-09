Tragico incidente dopo la discoteca, conducente ubriaco : Morti Manuel, Giulio e Miriam

Una tragedia dove è rimasto ferito un quarto ragazzo, che era alla guida, adesso è in ospedale ma non in pericolo di vita. Ma il 24enne che era alla guida dell'auto schiantatasi contro un albero, nel Ferrarese, aveva un. Questo secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri. Dopo una serata in discoteca l'incidente in cui hanno purtroppo perso la vita due ragazzi e una ragazza, tra i 21 e i 28 anni, mentre. Erano tutti sulla stessa auto e stavano una, quando il conducente ha perso il controllo della vettura. L'incidente è avvenuto attorno alle 2.30 a Vigarano Mainarda, in provincia di

Le tre giovanissime vittime lavoravano al supermercato Iper Tosano di Ferrara, Manuel Signorini, di Salara, in provincia di Rovigo, aveva 23 anni; Giulio Nali, 28 anni, viveva a Occhiobello, in provincia di Rovigo; Miriam Berselli, 21 anni, viveva a Ferrara. «Sto proponendo il lutto cittadino al consiglio comunale per la morte dei tre ragazzi avvenuta la notte scorsa nel tragico schianto sulla strada che da Cento porta a Ferrara». Lo ha detto all'Adnkronos Barbara Paron, sindaco di Vigarano Mainarda.

E poi aggiunge : «Di fronte a un lutto così grande credo che il silenzio sia più che dovuto, sono vicina alle famiglie dei ragazzi e rispetto il loro dolore. Da parte nostra, a Vigarano stiamo lavorando ad una iniziativa per la giornata internazionale degli incidenti su strada perché, se è vero che le istituzioni devono fare la loro parte per scongiurare queste tragedie utilizzando le risorse che il bilancio ci permette di investire, vanno anche sensibilizzati gli automobilisti sulle cause degli incidenti. Serve un grande lavoro di sensibilità rispetto al codice strada, lavorare sulla cultura del rispetto delle norme».