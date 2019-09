Patrizia Rossetti in tv racconta di come ha scoperto di essere tradita

La conduttrice tva “” da Federica Panicucci ha confessato di essere stata: "È successo recentemente. Io trovo stupido tradire perché anche se il sentimento o la passione finisce, mentire e raccontare quello che si prova è una mancanza di rispetto." La Rossetti non fa nomi, ma gli indizi sembrano portare all’, con il quale era finita perché così aveva detto la Rossetti al settimanale: “a un certo punto è mancata la sua voglia di andare avanti, di coltivare la nostra attrazione, la nostra passione, il nostro rapporto”.

La conduttrice ha aggiunto alcuni dettagli sul come abbia scoperto il tradimento: "Io sono stata fidanzata, poi mi sono sposata. Sono successe delle piccole cose, c’era già stato un po’ di perdono da parte mia. Per un po’ è andata tutto bene, ma gli uomini alla fine si fanno scoprire, noi abbiamo sesto senso si curano di più, poi io sono una toscanaccia sincera e ho chiesto tante volte. L’ho scoperto per questi atteggiamenti e alla fine lui ha confessato dopo che li ho beccati in macchina insieme mentre si baciavano. Ho aspettato che mio marito mi dicesse qualcosa ma non l’ha fatto."