Accipicchia... e quando tornano! Alle giapponesi scontrino da 429 euro per due spaghetti

Le stangate ainon finiscono mai. L'ultimo fatto si registra adove duesi sono viste recapitare uno. Cosa avevano mangiato?Un conto che urla vendetta, secondo quanto racconta, che non è andato giù evidentemente alle due turiste nipponiche. Va bene che il ristorantesi trova in via Banco di Santo Spirito, centro della Capitale, ma qui si è andati ben oltre il limite, e le due turiste non hanno lasciato correre.

Secondo quanto riportato, le ragazze avrebbero ordinato soltanto due piatti di pasta a base di pesce e dell'acqua e niente più. Secondo quanto riporta il quotidiano, al conto di 349,80 euro si aggiunge una mancia di 80 euro, ritenuta obbligatoria, chissà in base a quale norma. Alla fine le ragazze hanno pagato, ma difficilmente dimenticheranno quegli spaghetti.

E a quanto si legge sui siti di recensioni, non sarebbe la prima volta che in quel ristorante i conti sono pesanti. Lo scontrino fiscale, risalente al 4 settembre scorso, è stato postato su Facebook ed ha riportato alla luce il fenomeno delle sole - per dirla alla romana - ai turisti stranieri.

"Il nostro menu è chiaro, tutto è scritto nel dettaglio, basta guardare i prezzi: massimo 16 euro per uno spaghetto allo scoglio - dichiara Giacomo Jin, ristoratore romano - Per pagare quella cifra le ragazze non avranno preso solo gli spaghetti, ma anche pesce. D’altronde, da noi il pesce è fresco: il cliente lo sceglie al bancone, noi lo pesiamo e lo cuciniamo". Resta il nodo della mancia che nello scontrino risulta per un importo di 80 euro, perché? "Per noi non è obbligatoria - replicano i camerieri al Messaggero - Al momento di pagare chiediamo al cliente se vuole dare la mancia, e può scegliere tra il 10 e il 20 per cento dell’importo, tutto liberamente", assicurano. Ma il 20 per cento di 349 euro è 69 euro...