Roma, nordafricano accoltella vigilante e si spara

Un uomo ha, lo ha disarmato e sottraendogli la pistola si è poi. E' successo nel tunnel della Metro B alla stazione Tiburtina a. Unha accoltellato ripetutamente al collo un vigilante; poi gli ha strappato la pistola d'ordinanza e si è suicidato nel tunnel della metro B Tiburtina, periferia della Capitale. A chiamare le forze dell'ordine è stato un passante.

Il vigilante è stato soccorso e trasportato al policlinico Umberto I in codice rosso. Si tratta di un 55enne impiegato in servizi per le Ferrovie dello Stato che, stando alle prime informazioni, verserebbe in gravi condizioni. "Un ragazzo si è tolto la vita nel sottotunnel della metro. Ha ancora la pistola in mano" sono state le parole dell'uomo al 112. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio in una zona dove sono presenti telecamere, paura tra le persone che in quel momento si trovavano in stazione. "Passavo nel tunnel che collega la metro alla stazione quando ho sentito un colpo - ha raccontato un testimone - Poi ho visto un uomo di colore a terra sporco di sangue e una guardia giurata ferita".