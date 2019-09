CALL OF DUTY : M.W AL LUCCA COMICS & GAMES 2019

Una delle serie più iconiche della storia dei videogiochi sarà tra i grandi protagonisti del festival: alla base del Baluardo San Regolo, i fan potranno provare il gioco e vivere esperienze indimenticabili.

Il prossimo 30 ottobre prenderà il via l’edizione 2019 del Lucca Comics & Games e Call of Duty: Modern Warfare si annuncia come uno dei protagonisti più attesi. Il nuovo capitolo del franchise, che sarà disponibile a partire del 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, verrà celebrato al Baluardo San Regolo, dove sarà allestita una base completamente brandizzata con tanto di imponenti carri armati. Qui, tutti i fan della serie potranno mettersi alla prova con il nuovo Call of Duty: Modern Warfare sia su PlayStation 4 che su PC, oltre che cimentarsi in attività esperienziali di forte impatto e incontrare i volti della community di Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare, sviluppato dal pluripremiato studio Infinity Ward e pubblicato da Activision, sarà presente al Lucca Comics & Games 2019 in partnership con Sony, Nvidia, LG, Logitech, Nacon, Melagoodo e Arkadia. Premiato come “Miglior Multiplayer Online” da Game Critics Best of E3 2019, il multiplayer di Modern Warfare offre un’esperienza online emozionante e rivoluzionaria con il miglior gameplay della categoria, arricchito da un nuovissimo livello di gioco strategico e tattico. I giocatori possono immergersi in nuovi spazi di gioco che ridefiniscono il multiplayer di Call of Duty: dalle esperienze di azione rapida 2 contro 2 ravvicinate in Gunfight, al tradizionale multiplayer 6 contro 6 e a modalità che supportano scontri a fuoco 10 contro 10 e 20 contro 20, con mappe e combattimenti per giocatori di alto livello, come la nuovissima Ground War, un’epica modalità su larga scala che supporta oltre 100 giocatori. E questo è solo l’inizio per i fan di Modern Warfare.